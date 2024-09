L’orso a Livemmo e quel circo assurdo di noi esseri umani

Vorrei condividere con lei alcune considerazioni, sull’avvistamento dell’orso in un borgo valsabbino, nel quale risiedo.



Venerdì 20 settembre, è stata una giornata letteralmente campale sui social, luci della ribalta, da noi non voluta, ma semmai subita.



Il fatto di cronaca (perché di questo si tratta e come tale andrebbe trattato, senza ideologia e senza pregiudizi) che si è verificato nella notte, è stato prontamente filmato da un automobilista. Costui non ha fatto altro che raccogliere una prova documentale a sostegno di una testimonianza personale, alla quale, probabilmente, in molti avrebbero faticato a credere. A quanto si apprende dai giornali, porterà questa persona ad essere denunciato, ignorando totalmente, invece, le implicazioni che comportano un evento del genere.



La successiva pubblicazione del video, sul web, ha scatenato i giornalisti con alcuni articoli mirabolanti, che raccontano una storia, volutamente distorta, per fare sensazionalismo e raccogliere consensi, perché, come i politici, contano gli apprezzamenti, più che il lavoro fatto bene, più che raccontare la verità. A ruota, sui social, si è scatenato il «reality show» dei leoni da tastiera, dove troppi, probabilmente poco consci delle drammatiche e complesse problematiche che stanno affliggendo questo periodo storico, perdono tempo prezioso a scrivere, angosciati per le condizioni di salute di un animale selvatico (che per altro, è in ottima forma visto quanto corre), accusando e usando anche parole forti, senza informarsi, senza conoscere luogo e contesto.



Così, per far uscire la frustrazione, si fa diventare un ameno borgo montano come un covo di delinquenti pronti a maltrattare scentemente gli animali, un luogo dedito al far west, perché sono tutti solerti ad emettere sentenze (non richieste) dalla comoda poltrona di casa, ancor meglio se cittadina, da dove si insegna tutto, anche se, poi, magari sono gli stessi che non rispettano le norme e non conoscono/aiutano nemmeno il vicino di casa.



«Non inseguitelo», «Lasciatelo stare», «Si diverte con l’orso», «è un reato, andrete in galera!», «Siete dei trogloditi», «siete dei c@@@i», sempre usando il plurale, ma voi, si diciamo voi, chi siete? Chi vi ha chiesto qualcosa!?



Non sappiamo quale film fantastico abbiano visto, perché dal video, fugacemente, si capisce che l’automobilista giunto all’ingresso del paese, nota il plantigrado, che alla vista del pericolo scappa (come tutti gli animali selvatici) e l’automobilista è molto abile a registrare con il telefonino, una scena inosuale. Il tutto in un percorso «indotto» racchiuso in meno di 100 metri, dove animale e automobilista si sono trovati a percorrere la stessa direzione. A quel punto, l’animale inspiegabilmente, invece di continuare sulla provinciale larga, imbocca la piazza centrale del borgo, mentre l’automobilista, che avrebbe potuto inseguirlo volontariamente, decide di svoltare a destra e proseguire per la sua strada, uscendo dal paese. Il comportamento dell’orso ci induce a dire che forse conosce bene il luogo.



Non è certo una novità l



a presenza dell’orso sui nostri monti, ma è inaspettata la sua frequentazione del centro abitato, la notizia ha suscitato scalpore, che talvolta si è trasformata in ilarità, era l’argomento del giorno, anche perché qui, come ben noto, non si muove foglia, che non si sappia. Detto questo, non ci risultano proteste plateali, scene isteriche, dichiarazioni pubbliche altisonanti da parte degli abitanti, ovviamente, un filo di apprensione c’è, ma da montanari veraci, vogliamo comunicarlo ufficialmente, nessuno si è strappato i capelli… ognuno ha vissuto la propria quotidianità, proseguendo con le proprie faccende, chi lavorando, chi trascorrendo il tempo libero all’aperto.



Per questo, lascia basiti l’aggressione via web ricevuta… e a forza di leggere assurdità, qualcuno si è anche preso la briga di rispondere a post, che probabilmente si commentavano da soli, ma che non sempre si ha la forza di lasciar cadere nell’oblio, perché ci pungono nell’orgoglio e poi, possiamo dirlo, deve esserci un limite a tutto.

tra le pecore da social, le iene da commento e i leoni da tastiera, l'unico che in questa storia non pare una bestia è l'orso. Anche quello di Livemmo, che ha fatto il suo, curiosando fin dove poteva e poi dandosela a gambe quando ha visto le luci d'un auto. Che poi un episodio così abbia dato spunto a diatribe, duelli e bisticci la dice lunga su quanto intossicato sia il clima e complicato il tempo che viviamo. L'unico rimedio, se possiamo dare un consiglio, è non darvi troppo peso, mettere a tacere l'orgoglio pure quando si pensa di non essere nel torto e attendere che il fuoco di paglia si spenga da sé, come quando l'ombra della notte dilegua e diviene giorno. (g. bar.)



P.S. Ci spiace aver dovuto tagliare la seconda parte delle sua lettera, quella in cui si offrono spunti interessanti per riconsiderare la convivenza tra esseri umani e animali selvatici. Per chi fosse interessato, sul sito del GdB pubblichiamo pure quello stralcio.