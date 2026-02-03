L’ombrello aperto. Così nelle persone torno a sperare

Ho accompagnato recentemente mio papà per una visita di accertamento all’Inps di via Benedetto Croce. Quel giorno pioveva a dirotto e lo stavo aiutando ad uscire dall’auto, faceva fatica per la sua invalidità. Improvvisamente su di noi ha smesso di piovere, mi sono voltato e accanto a noi un signore ci stava riparando con il suo ombrello. Io ho risposto con un grazie, mio papà invece con un grande sorriso. È stato un piccolo gesto ma in quel preciso momento ho ripreso a sperare nelle persone.