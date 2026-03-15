L’anima umana e le domande che ci facciamo
Lettere al direttore
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Da piccolo, a catechismo, mi hanno sempre detto che l’uomo si distingue dall’animale per il fatto di avere un’anima. La scienza, però, certifica che la specie umana discende dalla scimmia, cioè da un animale. Domanda: in che momento dell’evoluzione l’uomo è stato dotato dell’anima? Lucy, ad esempio, il famoso fossile di australopithecus afarensis vissuto in Africa 3.2 milioni di anni fa, aveva l’anima? E l’homo erectus?Gianantonio Frosio
Caro Gianantonio, se fossimo dei filosofi, dei filosofi seri, ribalteremmo la domanda, spostando il problema: non quando ne siamo stati dotati, bensì cosa intendiamo per anima. Se fossimo invece dei teologi risponderemmo che ciò che il catechismo semplifica - l’uomo si distingue dall’animale poiché ha un’anima - in realtà richiede una lettura più sottile: anche gli animali infatti hanno un’anima, se intesa come principio vitale, mentre l’essere umano si distingue poiché ne possiede una razionale, capace di linguaggio simbolico, libertà morale e coscienza di sé (per questo, tra l’altro, la teoria dell’evoluzione non distrugge necessariamente l’idea dell’anima, spiegando la continuità biologica del corpo, ma lasciando aperta la questione sul momento in cui, dentro quella continuità nuova, emerge una soglia qualitativa nuova: la persona). Se infine fossimo degli scienziati, ce la sbrigheremmo velocemente, spiegando che non esiste una prova scientifica dell’anima, né della sua assenza. Queste le teorie. Non essendo tuttavia né filosofi, né teologici, né scienziati, lasciamo a lei la soluzione che preferisce. Da parte nostra ci limitiamo a confidarle che siamo poco interessati al momento esatto in cui siamo davvero diventati «umani», semmai ci interessa restarlo, sedendoci uno accanto all’altro, condividendo domande così profonde e cercando insieme risposte. (g. bar.)
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