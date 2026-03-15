L’anima umana e le domande che ci facciamo

Da piccolo, a catechismo, mi hanno sempre detto che l’uomo si distingue dall’animale per il fatto di avere un’anima. La scienza, però, certifica che la specie umana discende dalla scimmia, cioè da un animale. Domanda: in che momento dell’evoluzione l’uomo è stato dotato dell’anima? Lucy, ad esempio, il famoso fossile di australopithecus afarensis vissuto in Africa 3.2 milioni di anni fa, aveva l’anima? E l’homo erectus?