La vera domanda è a chi giova la mossa Vannacci

Matteo Renzi ha dichiarato che il partito fondato da Vannacci, drenerà voti alla coalizione di centrodestra, aumentando così le probabilità di vittoria della coalizione di centrosinistra, alle prossime elezioni. Fatichiamo a credere che l’astuto ex premier non abbia colto che il vero rischio è invece l’esatto contrario. La mossa di Vannacci apre scenari nuovi e favorevoli al governo in carica. Infatti, una parte del cospicuo bacino degli astenuti, soprattutto nel campo conservatore, di matrice liberale, potrebbe tornare ai seggi, votando per una coalizione di centrodestra, esteticamente più centrista e moderata, posto che a destra di Meloni si collocherebbe un partito più a destra del suo e la Lega tornerebbe finalmente ad essere la portatrice degli interessi delle regioni del nord, i cui governatori hanno sempre visto Vannacci come il fumo negli occhi. Ad elezioni (ri)vinte, il centrodestra avrebbe inoltre a disposizione in Parlamento un drappello di deputati di estrema destra, da blandire in caso di necessità, magari quando, nel 2029, dovrà essere eletto il successore di Mattarella. E a sinistra? Parafrasando Erich Maria Remarque potremmo dire: «Links nichts Neues!».

Brescia