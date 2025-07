La (non) libera scelta scolastica di chi è bocciato

Sono il genitore di uno studente di prima superiore. Purtroppo, mio figlio, non essendo stato ammesso agli scrutini, ha deciso di cambiare istituto. Dalla segreteria mi è stato suggerito di contattare più scuole, vista la carenza di posti disponibili. Ho seguito il consiglio con impegno, scrivendo a tre scuole cittadine: due istituti tecnici e uno professionale. In tutti i casi la risposta è stata la stessa: «Purtroppo non c’è posto, possiamo inserirlo in una lista d’attesa». Mi è stato spiegato che la priorità viene data, in ordine, agli studenti provenienti dalla scuola media, poi ai bocciati dell’istituto stesso, successivamente a chi potrebbe essere respinto a settembre e, solo infine - eventualmente - agli studenti provenienti da altri istituti. Mi è stato anche fatto giustamente notare che le classi non possono superare i trenta alunni. A quel punto mi sono rivolto anche a una scuola della provincia, ricevendo la medesima risposta. La situazione, dunque, è la seguente: l’unico posto garantito è quello della scuola che mio figlio non desidera più frequentare, mentre ben quattro scuole pubbliche non hanno disponibilità. Mi rivolgo ora a voi, immaginando che lo stesso problema coinvolga molte altre famiglie. Premesso che, sia per iscritto, sia al telefono che di persona, ho avuto a che fare con personale sempre gentile, comprensivo e professionale, la domanda che mi pongo - e vi pongo - è semplice ma fondamentale: «Esiste davvero il diritto allo studio? E dove manderò mio figlio a settembre?».