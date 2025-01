La lezione sul bus del papà al figlio Esempio per tutti

La mattina del 28 dicembre, alla fermata del bus 11 in via Mazzini, eravamo solo in tre: un papà con un ragazzo ed io. All’arrivo del pulmino il ragazzino, con uno scatto, io purtroppo non scatto più, è saltato sul primo gradino, ma il padre gli ha detto «Lascia salire la signora». Al che il ragazzo è sceso e io sono salita. Grazie.

Severina Cappelletti



Cara Severina,



lettera breve, altrettanto stringata risposta.



Più che a parole, infatti, è con gesti concreti che si insegna la buona educazione, intesa non tanto come maniere garbate, cortesia, galateo, bensì attenzione, sensibilità, capacità di mettersi nei panni altrui, rispetto... Grazie dunque a quel papà, che ha dato il buon esempio, e a lei - e pure al lettore della lettera sotto - per avercelo con semplicità trasmesso. (g. bar.)