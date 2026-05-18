«Io viaggio» bene (ma vorrei capire se a Brescia vale)

Scrivo per porre una domanda a Brescia Mobilità a proposito del biglietto giornaliero Io viaggio in Lombardia di Trenord, conveniente possibilità per spostarsi con i mezzi pubblici in tutta la regione. In cinque abbiamo utilizzato i biglietti da Brescia per Milano e ritorno. Tre biglietti sono stati obliterati in partenza dalla nostra metropolitana, due dalla stazione ferroviaria. I primi tre sono stati rifiutati come titoli di viaggio non validi sia ai tornelli della metro di Milano che a quelli di accesso alla stazione centrale dove abbiamo rischiato la multa, evitata solo perché l’addetto era letteralmente travolto dalla folla di utenti in entrata da controllare. Chiedo se Brescia aderisca o no a Io viaggio in Lombardia. Lo chiedo perché i controllori incontrati, ben sei, ci hanno dato le risposte «a scarica barile» più illogiche. L’addetto alla biglietteria di Trenord in stazione a Brescia conosce bene il problema, a suo dire, segnalato più volte e da tempo.

Maria Castelli

Brescia