Io, tra poco neo pensionata: chissà cosa mi aspetta

Nella nostra vita, ci sono date significative, la prima è la data di nascita, poi a seguire: il primo giorno di scuola, il giorno del diploma, il giorno del matrimonio, la nascita dei figli, ma ci sono anche date che segnano dei traguardi, uno tra i più importanti è il raggiungimento della sospirata pensione! Una data che ti fa girare pagina in tutti i sensi... Non ci sarà più la sveglia alla stessa ora, non si timbrerà più l’entrata e l’uscita dal lavoro, non si aspetterà più il fine settimana con impazienza... Quanti sogni si fanno mentre si lavora e si aspetta il fatidico giorno, come un carcerato aspetta la fine della condanna (passate il paragone) di 42/43 anni, e sì, sono un po tantini! Nel frattempo si invecchia e tutti i sogni sfumano e fai i conti con la realtà, e pensi che l’importante sia avere la salute e sperare di godere il più possibile la desiderata pensione. Io dopo l’autunno sarò in pensione, ma non sono né felice, né triste. Non riesco a trovare il sentimento giusto per questo meritato traguardo! Lo scoprirò quando sui documenti ci sarà scritto pensionata o quando ti chiederanno la professione, sarà un bene o un male... A tutti coloro che come me stanno cercando di cucirsi addosso l’abito da pensionato, vi capisco e come nella vita non si nasce imparati, dovremo imparare a fare i pensionati!