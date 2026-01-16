Io, donna iraniana rimasta isolata. Dite solo la verità

Scrivo come una donna iraniana che vive all’estero, sola, e da giorni non ho alcun contatto con la mia famiglia in Iran. Vi chiedo con rispetto ma con urgenza: per favore, diffondete solo informazioni corrette e verificate. In questo momento l’Iran è completamente isolato: internet, telefonia e comunicazioni sono interrotte. Le persone vengono arrestate, fanno sparire i cittadini e molti vengono uccisi nel silenzio. La verità è una sola: questa non è una protesta, è una rivoluzione, ed è la voce di 90 milioni di iraniani, non il racconto di una singola fonte. Sappiate che diffondere la verità oggi può aiutare a salvare la vita di milioni di persone. Il vostro lavoro, in questo momento, può fare la differenza. Vi prego, aiutateci. Aiutate il popolo iraniano facendo ciò che i media devono fare: raccontare la verità.