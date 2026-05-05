Io, controllora aggredita sul bus. È ora di dire basta
Con la presente desidero segnalare un grave episodio avvenuto venerdì 3 aprile in zona viale Venezia, mentre svolgevo il mio lavoro di controllore su un autobus di linea. Durante un normale controllo dei titoli di viaggio, tre utenti - nel tentativo di sottrarsi alla verifica perché privi di un biglietto valido - mi hanno spintonata contro la porta del mezzo nel momento in cui cercavano di scendere rapidamente, facendomi cadere a terra. A seguito dell’accaduto ho riportato una microfrattura alla mano sinistra, con una prognosi di circa un mese e la necessità di intraprendere un percorso di fisioterapia. Ritengo doveroso portare all’attenzione pubblica questo episodio, che purtroppo non rappresenta un caso isolato. Sempre più frequentemente, infatti, il personale addetto al controllo è esposto ad aggressioni, sia verbali che fisiche, nello svolgimento delle proprie mansioni. La situazione sta diventando sempre più difficile da sostenere e richiede interventi concreti per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici e adeguate tutele per i lavoratori. Confido che questa segnalazione possa contribuire ad accendere un’attenzione concreta su un problema ormai diffuso.
Lettera firmata
Carissima, ci spiace proprio. Confidando anche noi che quanto ci ha raccontato possa smuovere le coscienze, impedendo che chi subisce un’aggressione rimanga isolato, facendo sì che la vicinanza diventi scudo. Un abbraccio. (g. bar.)
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