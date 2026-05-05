Io, controllora aggredita sul bus. È ora di dire basta

Con la presente desidero segnalare un grave episodio avvenuto venerdì 3 aprile in zona viale Venezia, mentre svolgevo il mio lavoro di controllore su un autobus di linea. Durante un normale controllo dei titoli di viaggio, tre utenti - nel tentativo di sottrarsi alla verifica perché privi di un biglietto valido - mi hanno spintonata contro la porta del mezzo nel momento in cui cercavano di scendere rapidamente, facendomi cadere a terra. A seguito dell’accaduto ho riportato una microfrattura alla mano sinistra, con una prognosi di circa un mese e la necessità di intraprendere un percorso di fisioterapia. Ritengo doveroso portare all’attenzione pubblica questo episodio, che purtroppo non rappresenta un caso isolato. Sempre più frequentemente, infatti, il personale addetto al controllo è esposto ad aggressioni, sia verbali che fisiche, nello svolgimento delle proprie mansioni. La situazione sta diventando sempre più difficile da sostenere e richiede interventi concreti per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici e adeguate tutele per i lavoratori. Confido che questa segnalazione possa contribuire ad accendere un’attenzione concreta su un problema ormai diffuso.

Lettera firmata