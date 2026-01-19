Io, cassiere di banca a Quinzano d’Oglio Ho imparato tanto

Certi lavori ti danno la possibilità di conoscere persone, luoghi e fatti che ti fanno capire quanto una comunità possa essere complessa, organizzata, unita, multiforme e festosa. Ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di lavorare a Quinzano d’Oglio e di condividere buona parte delle mie giornate con i suoi abitanti. Nel mio lavoro di cassiere di banca ho cercato di mettere a proprio agio le persone che venivano da me e col passare del tempo la confidenza ha permesso a loro, e a me, di aprirsi, di sfogarsi e a volte di trovare una parola di conforto. Mi sono spesso immaginato che, se un giorno dovessi essere io il «cliente», mi piacerebbe trovare una persona che consideri il proprio lavoro come se avesse anche una valenza sociale, per la comunità appunto. Ho incrociato vite e tessuto rapporti intensi e non banali, ho condiviso la loro felicità e la loro tristezza e mi sono arricchito di tante esperienze. Spero di aver dato anch’io un piccolo contributo per questo paese e i suoi generosi abitanti che ringrazio profondamente e che non scorderò mai.