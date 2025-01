In metropolitana un pianoforte semina gentilezza

Il pomeriggio del 27 dicembre, grazie a mio figlio Diego (cinque anni) e ad un ragazzo sconosciuto, ho capito il grande valore del pianoforte posto nella stazione della metro Vittoria.



Un rapido incontro e scambio, uniti dalla musica e dalla gentilezza, che mi ha riempito il cuore di tenerezza e di gioia.



Entrambi arrivati al pianoforte nello stesso istante, il ragazzo che cede il posto al piccolo Diego (che non sa suonare ma adora premere in sequenza tutti i tasti bianchi dal più acuto al più grave e ritorno), il piccolo Diego che lascia il posto al ragazzo sconosciuto e si ferma ad ascoltare.



Dopo qualche prova lo sconosciuto invita Diego ad accompagnarlo. Gli insegna con molta pazienza una semplice sequenza di tasti da ripetere e poi via a suonare assieme su quel pianoforte un po’ scordato.



Musica, gentilezza, magia di un incontro, scambio, gratuità, sorrisi: oggi ho osservato tutto questo grazie al pianoforte della stazione della metro Vittoria. E sono certa che ce ne siamo andati tutti un po’ più ricchi e con più gioia e fiducia nel cuore.

Roberta



Cara Roberta,



di fiducia e gioia siamo proprio assetati, specie in principio d’anno, sommersi come siamo di notizie su spari, coltellate, stragi, omicidi.



Grazie allora. Grazie due volte.



La prima per l’episodio in sé, tenero e rassicurante. La seconda per averci convinto della bontà di alcune scelte che d’acchito, a bruciapelo, ci sembrano di propaganda ed effimere, mentre in realtà costituiscono un seme, di bellezza, di cultura, di umanità. E come tutti i semi la loro grandezza non appare evidente, necessitando di tempo, di cura, affinché diventino prima germogli, poi arbusti, infine mettano a loro volta frutto. Proprio come quel pianoforte o il concerto di Natale della lettera seguente. Musica vera, non soltanto per le orecchie. (g. bar.)



P.S. Lo stesso vale per la lettera seguente.