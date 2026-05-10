In Maternità il prericovero è impossibile

Scrivo questa lettera perché sono veramente arrabbiata. Mia figlia alla 36esima settimana di gravidanza è stata consigliata dalla sua ginecologa di prenotare il prericovero per potersi sottoporre a taglio cesareo (non può fare diversamente poiché anche le precedenti gravidanze sono avvenute con taglio cesareo per vari motivi). Ha contattato la Poliambulanza che, nonostante l’anamnesi complicata di mia figlia, ha risposto che non effettua taglio cesareo fino alla 39esima settimana (quindi deve sperare di non avere prima le doglie e finire d’urgenza in ospedale), contattato l’ospedale Civile questi hanno risposto che fino a metà giugno non hanno posto per fare un prericovero. Ora sta tentando di contattare un altro ospedale sperando di trovare qualche buona anima disponibile. Mi chiedo ma a che punto siamo arrivati? Continuano a chiudere i reparti di maternità solo perché troppo oneroso tenerli aperti, ma allora torneranno le nostre figlie a partorire a casa come 60 anni fa? Vorrei che chi di dovere rispondesse alle mie domande.

Alessandra De Rossi

Castenedolo