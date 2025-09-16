Il turismo dei divi, Leonardo e il bello delle nostre valli

Lo scorso sabato 6 settembre il magazine del Corriere ha pubblicato un ampio servizio intitolato «È Lagomania». Sul piedistallo il lago di Como, residenza di nobili famiglie milanesi e, recentemente, anche di divi holliwoodiani. Poi il lago Maggiore, il lago d’Orta, una (piccola) foto del lago di Garda e del lago di Tenno, sul trentino. Nemmeno un cenno ai laghi di Iseo e Idro. Lo scorso venerdì, sul Giornale di Brescia, un bell’articolo riepiloga i sacrosanti provvedimenti governativi in favore delle zone montuose per sostenere servizi alla persona e infrastrutture al fine di contrastare lo spopolamento, da tempo in corso nelle valli bergamasche e bresciane. Forse le campagne pubblicitarie nostrane non hanno sottomano un Clooney o un Pitt da sbandierare. Ma c’è ben altro se lo si volesse usare. Quanto ai laghi ricordo che sia l’Iseo che l’Idro vennero schizzati e scritti da Leonardo nel 1496 assieme a tutte le valli bergamasche e bresciane (Brembana, Seriana, Caleppio, Valle Camonica, Valle Trompia e alta Val Sabbia f. 12673 e 12674 della R.L. di Windsor). Questi fogli (ove sono elencati i nomi di tutti i paesi, molti scritti nel dialetto locale) li studiò in un bel saggio il professor Ugo Baroncelli nel 1935; gli stessi furono oggetto di un altro saggio da parte di Nando de Toni nel 1952. Poi l’oblio fin quando me ne sono occupato, dal 2009, individuando via via nel corso del fiume Oglio e del lago d’Iseo (con le sue tre isole) lo sfondo di tutto quel che si vede alle spalle della Gioconda: dalla Corna Trantapassi, alla Concarena, al ponte a Calepio, al Monticolo di Darfo, all’altipiano di Bossico e ai Bogn di Castro. Un disegno Leonardo lo dedica al monte Arera tra le valli Brembana e Seriana. Lo sfondo della S. Anna invece lo si riscontra tra il Pizzo Badile, il Monte Stabio e il Castello di Breno. Infine anche lo sfondo del Cenacolo lo si ritrova nel Monastero di S. Salvatore a Capo di Ponte e nel retrostante monte Poffe. Non è materia sufficiente da proporre ad un turismo destagionalizzato, capace di dare ossigeno e sviluppo a quei luoghi? Le tesi citate godono del riscontro di alcuni tra i maggiori studiosi (Martin Kemp, Carlo Vecce, Edoardo Villata, Philippe Senechal, Federico Troletti) e sono state oggetto di valutazione della rivista «Art Tribune» la quale ha collocato il libro «Tutte le Montagne di Leonardo» (disponibile in tutte le biblioteche) tra i 10 migliori testi di storia dell’arte editi nel 2024. Quindi, bene gli aiuti governativi, ma non guasterebbero iniziative nella circostanza del 530° anniversario del viaggio di Leonardo nelle terre bergamasche e bresciane nel 1496.

Brescia