Il sorriso cordiale del corriere a Roncadelle

Volevo portare alla sua attenzione e a quella dei lettori del GdB, come un sorriso sincero, un saluto cordiale e una gentilezza così fuori dal comune, possano fare la differenza. Abito a Roncadelle e, come ormai quasi tutti, ogni tanto usufruisco dello shopping su Amazon. Da qualche tempo le consegne in paese vengono fatte da un signore che, con il suo modo di fare, mette ottimismo a quanti ricevano i pacchi da lui consegnati. Sto cercando un modo per far sapere anche ad Amazon la straordinarietà di questo dipendente, ma ci tenevo molto che il signor Lucio, così mi dicono che si chiami, potesse ricevere il mio ringraziamento in modo pubblico e davanti ad una platea così vasta come quella del giornale. Credo che in tempi nei quali si da sempre molta visibilità alle lamentele, giuste o sbagliate che siano, tempi nei quali molti pensano che sia tutto dovuto, sia importante sottolineare e far sapere che le brave persone, quelle educate, sorridenti, cordiali, quelle che svolgono il loro lavoro in modo ineccepibile e che meritano che questo gli venga riconosciuto, esistono ancora e, a Roncadelle, abbiamo la fortuna di averne un esempio. Quindi grazie signor Lucio, grazie da parte mia e da tanti roncadellesi che, ne ho la certezza, condividono il mio pensiero.

Simonetta Fontana



Cara Simonetta,



dobbiamo essere schietti: ci mette molto in difficoltà. Un disagio indiretto, dovuto al fatto che la realtà spesso costringe ad azzerare i preconcetti e a volte pure le convinzioni di principio.



Tutto ciò per dire che di fronte ad Amazon, già abbiamo un problema di coerenza, nel senso che da un lato biasimiamo i colossi tecnologici che hanno capitalizzazioni maggiori di intere nazioni e di fatto costituiscono un oligopolio, mentre dall’altro usufruiamo con faccia tosta dei loro servizi, godendone della solerzia e dell’efficienza. In più lei introduce anche un tema di sensibilità, portando in palmo di mano ed elogiando il signor Lucio, che della «gran fiera» è il penultimo tassello, ma pure il volto umano.



Morale: le persone fanno sempre la differenza.



Che poi sia più facile affezionarsi ed essersi riconoscenti al titolare del negozio di vicinato - sempre siano lodati - che al corriere che recapita in fretta in furia un pacco è un dato di fatto. Tuttavia garbo, buone educazione, sorriso, cordialità non sono prerogativa esclusiva di questa o quella categoria, bensì perle preziose che ciascuno di noi può avere in dote e dispensare con generosità, senza accampare scuse o reticenze. (g.bar.)