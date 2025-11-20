Il nostro compito è prenderci cura del paziente a 360°

Abbiamo letto con rammarico la lettera della sig.ra Fabiola pubblicata sul vostro giornale e non possiamo far altro che scusarci con l’utente per quanto accaduto. Prendersi cura della persona è per noi una missione quotidiana. Questo non riguarda solamente l’attività sanitaria, ma è alla base di tutte le interazioni con il paziente. Il nostro personale è formato per gestire timori, preoccupazioni e insicurezze di chi ha necessità di accedere alle cure e ai servizi forniti dalla Asst. Amministriamo un numero enorme di prenotazioni e di prestazioni, ma questo non può far venire meno l’attenzione a ogni singolo cittadino e sulla segnalazione in oggetto effettueremo tutte le verifiche del caso. Cogliamo l’occasione per ricordare ai lettori la possibilità di inviare anche all’azienda ogni tipo di segnalazione attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Il modulo e i contatti sono presenti sul nostro sito web ed è possibile scrivere direttamente una mail all’indirizzo urp@as st-spedalicivili.it.

Direzione strategica