Il GdB non è solo informazione, ma dà coscienza

Quando giunsi a Brescia, c’era il Giornale di Brescia. Lo compravo tutte le mattine, e non era solo leggere le notizie cittadine: era un rito silenzioso, un modo per entrare nella vita della città, per riconoscerne i volti, i problemi, le speranze. Il giornale di Brescia nasce il 27 aprile 1945, in un’area ancora densa di fumo e sparo, quando la libertà non era una parola, ma un rischio quotidiano. Due pagine soltanto, due lire di costo, e dentro un’urgenza: raccontare, tenere insieme, dare forma a una comunità che cercava se stessa tra le macerie. Forse è anche per questo che, negli anni, ho sentito questo Giornale come qualcosa di vicino. Non solo un mezzo di informazione, ma una presenza! Una voce che accompagna, che orienta, che a volte consola! Eppure oggi è un tempo che corre veloce, qualcosa si è incrinato. Consumiamo tutto in fretta: parole, relazioni, attenzione. Anche le notizie scorrono rapide, si sfiorano appena, senza lasciare tracce. Si leggono, ma non sempre si comprendono. Si conoscono, ma non sempre si sentono. E allora mi domando: come possiamo restituire profondità a ciò che leggiamo? Come possiamo tornare un giornalismo che non sia solo flusso, ma sosta? Un quotidiano non è solo informazione. È uno spazio etico, un luogo dove la realtà viene interrogata. Dove le parole hanno ancora un peso specifico, dove la verità non è solo detta, ma cercata. Il Giornale di Brescia ha attraversato il tempo diventando punto di riferimento per una provincia viva, operosa, inquieta nel senso più fertile del termine. Proprio per questo, oggi più che mai, può scegliere di essere non solo testimone, ma guida discreta. Non voce tra le tante, ma voce che resta! Abbiamo bisogno di un giornalismo che non si pieghi alla distrazione, ma l’attraversi. Che non rincorra il rumore, ma sappia distinguere. Che non parli soltanto alla mente, ma anche a quella parte fragile e profonda che chiamiamo coscienza. Perché senza coscienza, anche la libertà si svuota. E senza profondità, la verità rischia di perdersi. Io continuo ogni mattina, ad aprire il giornale con lo stesso gesto di allora. Forse con più domande, ma anche con la stessa fiducia: che tra quelle pagine ci sia ancora uno spazio per pensare, per fermarsi, per capire davvero!

Elisa Lavanga