Il caso Venezi e chi sono i veri tromboni

Caro Carlino, a questo mondo il rischio di suonare da «tromboni» è insidioso, per tutti. Perciò evitiamo di salire sul podio e dispensare giudizi. Ciò non ci esime tuttavia dall’evidenziare una singolarità: la direttrice Venezi, che per sua stessa ammissione non è di sinistra, è stata sollevata dall’incarico dal sovrintendente in quota destra che l’aveva incaricata, nominato a sua volta da un ministro che di certo è di destra. Ora, al di là del gran baccano - a vuoto - fatto dai professori della Fenice, imputare tutto ad uno sgambetto della sinistra ci pare curioso. Senza cadere nel populismo, è doveroso constatare come purtroppo nel fare pasticci tutti i partiti si somiglino: ciascuno procede da solista e stona da sé, con buona pace di chi aspira a sentirli cantare in coro.