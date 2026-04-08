I reduci della Dc e la politica vissuta come un servizio

In questi giorni a Roma, all’Eur, si sono ritrovati i «reduci» della Democrazia Cristiana per ricordare i cinquant’anni dall’elezione di Benigno Zaccagnini. A distanza di decenni, qualcosa di quel sistema appare oggi difficilmente replicabile: la capacità di tenere insieme consenso, stabilità e una certa qualità della classe dirigente. Ma al di là delle analisi, la Democrazia Cristiana era fatta anche di uomini concreti, di storie locali, di impegno quotidiano. Penso a mio zio, Sergio Franceschetti: storico assessore ai Lavori pubblici, Alpino e democristiano insieme, senza bisogno di distinguere troppo tra le due cose. Per lui la politica non era un mestiere, né una vetrina: era una forma di servizio. Ogni anno saliva in Valle d’Aosta per gli incontri della corrente di Donat-Cattin, non per calcolo o carriera, ma per appartenenza, per convinzione, quasi per disciplina morale. Era una politica fatta di riunioni, di chilometri, di discussioni infinite e poi di opere, di decisioni concrete, di responsabilità. E c’è un’immagine che più di ogni analisi restituisce questa distanza. Ogni volta che mi reco al camposanto e vedo una manutenzione inesistente, il pensiero va a lui. A come ci resterebbe male. Perché per quella generazione la cura dei luoghi pubblici non era un dettaglio, ma una responsabilità morale.

Gavardo