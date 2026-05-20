Ho 57 anni, sono senza lavoro e mi sento fallita

Fra qualche giorno compio 57 anni, sono impiegata di assicurazioni da quasi 40 anni, di cui 20 part-time, sono disoccupata dall’ottobre 2024, ho ancora 90 giorni di Naspi e non so cosa sarà il mio futuro. Sono precaria dal 2018, anni caratterizzati da sostituzioni di maternità, lavori a tempo determinato e lavori da cui sono scappata per salvaguardare la mia sanità mentale. Al giorno d’oggi esistono ancora titolari che abusano del loro potere, che ti sfruttano, che fanno i furbi, che ti umiliano davanti ai clienti, che ti trattano male e quando tu, che non sei più una ragazza ingenua, ed hai esperienza, cerchi di far valere le tue ragioni, ti senti rispondere: «Se non le va bene quella è la porta». E tu che hai bisogno di un lavoro, subisci, incassi, piangi dal nervoso, ti rodi il fegato ed alla prima occasione te ne vai. Quando entri in Naspi vieni inclusa nel programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) gestito dai Centri per l’Impiego, che ti offre percorsi personalizzati di formazione e orientamento per facilitare il reinserimento lavorativo, e ti assegnano un tutor nel primo centro per il lavoro disponibile. Partecipi a questi corsi, alcuni interessanti, alcuni meno. Li fai con entusiasmo, hai tempo da perdere, ricevi gli attestati da aggiungere al curriculum, ma per l’inserimento nel mondo lavorativo non servono a niente! In questo lungo periodo ho avuto due tutor di due agenzie diverse e, a parte i colloqui iniziali ed alcuni miei solleciti non mi hanno mai, e dico mai, contattata per offrirmi un lavoro. In questo anno e mezzo ho inviato migliaia di curriculum, ad offerte differenti, supermercati, ditte, call center e da quasi tutti non ho ricevuto risposta. Appena ho ricevuto l’attestato per il corso di segretaria di studio medico mi sono scaricata l’elenco di tutti i poliambulatori di Brescia e provincia, ed ho portato personalmente il curriculum. Ho mandato il curriculum a tantissime assicurazioni. La maggior parte delle agenzie di assicurazioni cerca dipendenti giovani da formare e da retribuire con stipendi bassi e se riesci ad ottenere un colloquio grazie alla tua esperienza la concorrenza è alta e fra un’esperta di 56 anni ed una di 45/50 di sicuro scelgono la seconda. La discriminazione per età è un problema serio oggi. Non so più cosa fare. Sono Simona, mi mancano dieci anni alla pensione e mi sento un fallimento.

Simona Ziletti

Brescia