Guasto al telefono e riparazione a regola d’arte

In una situazione come l’attuale è opportuno e necessario segnalare le cose che funzionano. Nel recente nubifragio notturno un fulmine, con un boato, si è scaricato vicino alla mia abitazione. Alla mattina seguente mi sono accorto che il mio telefono, collegato alla linea fissa, era muto. Con artifici sono riuscito a segnalare il problema a Tim. Mi hanno riferito che sarebbe venuto un loro tecnico il giorno dopo specificando l’ora. Questo è arrivato, in modo molto cortese e professionale ha trovato il guasto e messo in funzione tutta la mia rete telefonica interna, miracoli del filo di rame, perché ho altri due telefoni collegati con quello base. Unico mio rammarico non ha voluto accettare nemmeno un bicchiere d’acqua.