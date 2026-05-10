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Lettere al direttore
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Grazie ai due angeli incontrati al Vantiniano

Ringrazio madre e figlia che sabato pomeriggio al cimitero Vantiniano sono corse in mio aiuto dopo una mia rovinosa caduta nella quale ho battuto il viso e mi sono procurato gravi ferite con sangue. Sono un novantenne e stavo andando a visitare la tomba di mia moglie morta da poco. Ho trovato due angeli che mi hanno curato e accompagnato. Mi dispiace non avere la possibilità di ringraziarle personalmente.

Franco Molinari

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