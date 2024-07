Grazie a Ats e Asst esame fatto e problema risolto

Con riferimento alla lettera pubblicata in data 10 luglio 2024 dal titolo «Quale prevenzione? Io, mamma delusa mi sento impotente» informiamo che grazie al contatto da voi fornitoci e autorizzato dalla cittadina, questa Agenzia dopo aver fatto gli opportuni approfondimenti, si è rapportata con Asst Spedali Civili che ha preso in carico la segnalazione e ha risolto la criticità. L’esame richiesto dall’utente è stato effettuato in data 22 luglio 2024.



Cogliamo l’occasione per ricordare ai cittadini che, nel caso di prestazioni di «controllo/approfondimento» lo specialista della struttura ospedaliera deve emettere direttamente la prescrizione su ricetta dematerializzata (Dem), senza demandare il paziente al medico curante, e la sua struttura deve garantire al proprio interno la prenotazione nei tempi da lui previsti.



Se, invece, la prestazione sarà eseguita presso un’altra struttura sanitaria, riteniamo utile ricordare che nel caso di prenotazioni dilazionate nel tempo (esempio: nel caso specifico prenotazione a 18 mesi) è necessario che il cittadino si attivi prontamente a prenotare l’esame subito dopo aver ricevuto la prescrizione, in modo da trovare per tempo una data utile, senza aspettare di prenotare a ridosso della data programmata dallo specialista.

Ufficio Comunicazione

ATS Brescia



Molte grazie. Riceviamo davvero con piacere questa vostra comunicazione. Non tanto per la conferma di ciò che sapevamo già, cioè che per fortuna il giornale conta, dando voce e rappresentanza da quasi ottant’anni a migliaia di cittadini (che se non possono contare su «un giudice a Berlino», in via Solferino almeno trovano una casella postale). E neppure per averci convinto che nelle istituzioni occorre sempre avere fiducia o, quanto meno, non perder la speranza.



Gratitudine autentica, piena, l’abbiamo per quella figlia che ha avuto l’esame che le spettava e quella mamma non si sentirà più impotente.



A confronto dei tanti disagi che si verificano non è una panacea, almeno però è un inizio. Ed è sempre da un primo passo che comincia la scalata ad ogni montagna. (g. bar.)