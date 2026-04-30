Gli incorruttibili (ma se i soldi sono in piccolo taglio...)

Pizzino della settimana: «Senta, Dottore, Lei la deve smettere di sventolarmi in faccia tutti ’sti milioni! Sa benissimo che non sono corruttibile e che la mia integrità non è mai stata scalfita da niente e da nessuno. Ci vuole ben altro! Eccheccavolo! Scherziamo?... Se però Lei intendesse corrompermi con una mazzetta di più "modesta entità", diciamo 3.000 euro? 4.000? 5.000 e non uno di più? Allora il discorso può anche cambiare, allora Le vengo incontro, Le dico di sì. Non ha importanza che Lei mi motivi il perché. Possiamo farlo anche senza ragione. Purché mi corrompa almeno un centinaio di volte e, possibilmente, entro l’anno in corso. Altrimenti mi scusi, ma non se ne fa niente; continuerò a essere incorruttibile, come sempre!».

Paolo Buzi

Brescia