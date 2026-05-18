Gigi, Beppe e i diritti sociali come bandiera

Beppe e Gigi, legati da una profonda amicizia nata in fabbrica, operai con altri operai che hanno fatto dei diritti sociali la loro bandiera. Gigi partigiano della prima ora e Beppe di dieci anni più giovane, sempre insieme negli anni di conquiste e di privazioni non sono mai scesi a compromessi anche quando, gli scioperi ad oltranza negli anni ’70, non permettevano alle nostre famiglie di riempire le borse della spesa. Sono rimasti fedeli fino alla fine al loro credo, prima che politico, sociale, sognavano un mondo giusto, equo e solidale. Quando istintivamente mi ritrovo ad avere gesti che ripercorrono questi ideali, mi sento privilegiata perché colgo ogni volta il senso della loro vita. Grazie, il vostro esempio crea speranza.

Daniela Cristini

Brescia