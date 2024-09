Festa dei contadini di Mairano Esempio da copiare

Domenica scorsa sono stato ospite dell’Amministrazione comunale di Mairano, durante l’enorme festa dei contadini.



In trent’anni di attività non ho mai visto un evento così ben organizzato, praticamente tutti gli abitanti vi hanno partecipato.



Un esempio da copiare da altri Comuni, tra cui il mio (Casaletto Lodigiano) di cui fa parte la frazione Mairano (Lodigiano). Grazie Emanuele e Paola per il vostro impegno (con tutti gli amministratori) per il gemellaggio dei Mairano.

Roberto Smacchia

Comitato Ricerche Storiche Editori

Casaletto Lodigiano (LO)



Caro Roberto,



esiste una sorta di presbitismo, l’incapacità acclarata di mettere a fuoco bene ciò che sta vicino, mentre da lontano si vede benissimo. Una sindrome strana, che colpisce non tutti, ma molti abitanti di ogni singola provincia, per i quali l’erba altrui è sempre più verde della propria. Perciò pubblichiamo volentieri la sua lettera, capace di «far notare» ai bresciani un’eccellenza che magari danno per scontato o che non ha il giusto risalto. Un brindisi dunque ai due Mairano, unito all’augurio di saper vedere il bello e il buono ovunque. Pure nella «sua» Casaletto. (g. bar.)