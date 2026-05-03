Famiglie a Seridò, biglietti troppo cari?

L’altro giorno festivo sono passato davanti al Centro fiera di Montichiari. Era in corso il famoso Seridò, evento atteso soprattutto dai bambini. Avete pubblicato un articolo che includeva anche il costo del biglietto online. In pratica una coppia di genitori con due figli sopra i tredici anni dovrebbe spendere, senza extra, la bellezza di 50 euro. Minimo. Mi chiedo che spese hanno gli organizzatori, anche considerando eventuali altri incassi per gli stalli interni. Se moltiplichiamo il tutto per i sette giorni dell’evento, quanto incassano e chi? Sarebbe utile un rendiconto degli organizzatori alla fine della manifestazione.

Bruno Tanco

Visano