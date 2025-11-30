Esami a ostacoli Così a vincere è la sanità privata

Questa cosa della «territorialità» ci sta sfuggendo di mano... volutamente, oserei dire, da parte di qualcuno. Anziano pluripatologico con impegnativa del Ssn con priorità B (10 giorni), il meraviglioso portale di Regione Lombardia fornisce le disponibilità presenti sul territorio e magicamente la prestazione risulta prenotabile entro le tempistiche richieste... ma a Edolo, 95 km andata e 95 km ritorno, in alternativa Gavardo, decisamente meglio ma pur sempre 31 km andata e 31 km ritorno. Considerando le difficoltà di guida di un paziente pluripatologico e la necessità conseguente di permessi lavorativi da parte dei familiari (laddove siano nella possibilità di godere di tale privilegio...) ecco che vince la sanità privata, appuntamento in pochi giorni, praticamente stessa spesa tra benzina e ticket, e non ci rendiamo conto che stiamo distruggendo giorno dopo giorno il più grande pilastro della nostra società, la Sanità pubblica.

medico del SSN