Don Pino, esempio di carità per tutti (senza ipocrisia)

La solidarietà, quella vera, l’ho «imparata», da don Pino Valaguzza, nel 1988, a 5000 metri sulle Ande dell’Ecuador. Guardandolo ed ascoltandolo. Guardandolo, quando mangiava solo due biscotti e partiva, a cavallo d’un mulo, verso la comunità più lontana e povera. Ascoltandolo, quando diceva: «Se aiutassi i poveri, mettendoci troppa politica, o troppa religione, starei sbagliando tutto». Pino è morto in quel paese lontano, dopo avere seminato, in silenzio e spesso, in completa solitudine. La solidarietà è questa, piccoli passi, ma quotidiani, senza pensare di poter salvare qualcuno e soprattutto, senza mai strumentalizzare la «persona» che stiamo aiutando. Oggi, siamo tutti indignati per ciò che accade a due passi da noi e tra chi si indigna, ci saranno sicuramente dei «Pino Valaguzza», ma ci sono, altrettanto sicuramente, ipocriti, che strumentalizzano vicende dolorose, nel disperato tentativo di contare ancora qualcosa, politicamente e religiosamente. Allontaniamoli da noi, guardando ed ascoltando chi, con discrezione e impegno quotidiano, sta seminando per cambiare veramente ed in meglio, questa società distratta.

Iseo