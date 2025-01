Dai compiti a casa alla riflessione sui nostri ragazzi

Un breve commento sull’argomento compiti delle vacanze.



Confesso che leggendo la lettera del docente genitore ho pensato inizialmente ad una lettera ironica, poi ho capito che era seria. Ma davvero è necessario coinvolgere la costituzione per un tema del genere? Nella lettera del 10.01.25 leggo del sovraccarico di stress sui genitori che darebbe lo svolgimento dei compiti, ma quale stress? I compiti sono un sistema per garantire alle giovani menti di rimanere connessi alle tematiche affrontate a scuola e di ripartire al rientro con una certa fluidità; se stacchiamo completamente la spina per due settimane ed aggiungiamo il rallentamento per l’inerzia alla riapertura, quante ore di apprendimento perdiamo? Ricordiamoci che le giovani menti sono tendenzialmente e naturalmente curiose, non chiedono altro che apprendere, ed i compiti sono un sistema garantito per mantenere alta l’asticella dell’attenzione; o preferiamo parcheggiarli davanti ad un tablet/cellulare per i giorni di vacanza? A consuntivo quante ore dei nostri bambini/ragazzi sono impegnate per lo svolgimento dei compiti delle vacanze? Forse il 20% del tempo totale delle vacanze? Rimane comunque ampio spazio per viaggi, gioco, letture e svago in generale.



Trovo la tematica interessante anche per altri due motivi:



1. Siamo sicuri che curarci eccessivamente del benessere e tranquillità dei futuri uomini e donne, adulti tra 10 o 20 anni sia veramente un bene? Siamo sicuri che sapranno affrontare le difficoltà del mondo nel quale dovranno vivere? O pensiamo forse che la vita sarà così per sempre, come la sta vivendo la maggior parte di noi, italiani nati dagli anni ’50/’60 in poi, che riteniamo una serie di diritti acquisiti, che non sappiamo cos’è la guerra e che non sappiamo considerare l’idea di perdere alcune libertà? Qualcuno può immaginarsi come sarà l’Europa del 2060? Io probabilmente non ci sarò, ma temo sarà un posto in cui sopravviverà il più forte, vivrà meglio chi sin da bambino è stato educato all’impegno, allo sforzo, a superare le difficoltà, a darsi stimoli per vincere contro le difficoltà della vita, magari per esempio anche svolgendo per due ore il 27 dicembre una parte dei compiti delle vacanze. Certo se ci preoccupiamo dei compiti a casa pensiamo di abolirli citando la Costituzione, la vedo dura.



2. Trovo oramai vetusto il riferimento ad alcune realtà istituzionali del Nord Europa da prendere come esempio: ma di cosa stiamo parlando? Nazioni con sei/sette milioni di abitanti, con strutture tarate su misura sul loro contesto geografico-socio-culturale sono paragonabili al sistema Italia? Se in Finlandia gli alunni non hanno i compiti delle vacanze mi fa piacere, per un giudizio obiettivo sul sistema ottimale servirebbero però anche altri dati, lascio le analisi agli specialisti del settore.

Paolo Greco

Brescia



aro Paolo,



concordiamo sul lasciare agli esperti del settore le analisi sul modello scolastico migliore (pur se, di principio, non possiamo accettare che un Paese con sessanta milioni di abitanti possa proporre un’offerta formativa peggiore di nazioni più piccole).



Il primo dei due temi che introduce, invece, intriga parecchio. La risposta istintiva è: sì, i ragazzi e le ragazze di oggi saranno in grado di «affrontare le difficoltà del mondo nel quale dovranno vivere». Lo sosteniamo con certezza perché così è sempre stato, generazione dopo generazione. Siamo noi che, diventando «vecchi», fatichiamo a ritrovarci nel mondo in continuo cambiamento.



Certo è che in molti campi, dagli studi al lavoro, dalle relazioni allo svago, come genitori (e nonni) abbiamo virato dall’imporre quanto è ritenuto «giusto



» all’accettare quel che fa «stare bene», che rende «contento». Se ciò comporterà conseguenze negative (giovani fiacchi e morbidi) oppure positive (giovani sicuri di sé e soddisfatti), non sapremmo. Probabilmente la verità, come sempre, sta nel mezzo. (g. bar.)