Corda Molle, caro politico ti scrivo

Questa «benedetta o maledetta» arteria stradale esisteva da tempo come strada provinciale 19 che finora ha fatto e farà anche in futuro il suo servizio, ma che senso ha la trasformazione in atto? Definendola Corda Molle per il tratto Montichiari/Ospitaletto e data in gestione a una società esterna, questo tratto stradale nel tempo è già stato pagato da tutti noi e come anche i proprietari dei terreni che hanno dovuto forzatamente (dietro compensazione congrua?) cedere la loro parte per lasciare il passo all’innovazione, la sentiamo un po’ nostra. Ora questa «gabella» che ci ritroveremo a pagare per poterla usare, per urgenze, per lavoro, ecc. Va a pesare sulle tasche di tutti noi contribuenti, e quindi tanti, io compreso, dovendo utilizzarla 4 volte al giorno per lavoro (lavoro a Capriano del Colle, dove ho anche i parenti) dovrei forzatamente aggirare il tratto allungando la strada con conseguente perdita di tempo, inquinamento ambientale dei paesi limitrofi e non ultimo i costi dei carburanti che stanno giornalmente lievitando. Quindi in conclusione, i nostri politici, che stanno «disperatamente» cercando di trovare il bandolo della matassa, ma purtroppo il dado è tratto, devono porsi delle domande e dare delle risposte serie ai cittadini, senza scaricare colpe a destra.

Ferruccio Pezzali

Travagliato