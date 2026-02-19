Comuni montani. Se l’elenco è solo questione di soldi

Abito da oltre cinquant’anni a Gussago, dove mi trovo bene. Non capisco però come possa definirsi «Comune montano» e come risentirsi per l’esclusione dall’elenco dei suddetti Comuni. Dove le montagne, il clima, la gente, l’ambiente montani? Che sia (non mi sorprenderei) solo una questione di contributi, di soldi? Se ci sono altri validi motivi, mi piacerebbe conoscerli. Grazie. P.S. Ho dimenticato le frazioni di Navezze, 3.000 abitanti a 200 metri di altitudine, e Civine, 200 abitanti a 500 metri di altitudine, quindi presumo più collinari che montani.

Gussago