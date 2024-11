Che gentilezza in quell’ufficio Una meraviglia

Ci siamo recati presso gli uffici Isupe in via Bredina. Chi si reca in un ufficio spesso non sa come muoversi, ha bisogno di informazioni. Qui abbiamo trovato dipendenti premurosi ed accoglienti preoccupati dell’attesa che dovevamo fare, al punto di offrire un caffè a chi lo desiderasse. Desideriamo ringraziare ognuno di loro meravigliati per la disponibilità e la pazienza non sempre riscontrabile andando per uffici.

Giovanni Archetti

Brescia



Caro Giovanni,



in un giorno così, senza preavviso, un po’ per tenere desta l’attenzione dei lettori, un po’ perché ci crediamo veramente, partendo dalla sua lettera la spariamo grossa: il mondo si sta sempre più ingentilendo.



Sì, anche se fatichiamo a coglierne il cambiamento e rispetto al passato ci pare tutto più imbruttito, gli esseri umani proseguono una marcia di lungo corso dallo stato ferino a uno più urbano, in cui i comportamenti contrari alla convivenza civile vengono via via confinati e possibilmente contenuti. Nonostante ciò, ce ne rendiamo conto, le eccezioni non mancano e fanno un rumore di rombo. E allora, a fronte dei fatti negativi che ogni giorno raccontiamo, ben vengano lettere come la sua, che ci aiutano a «meravigliarci» di ciò che dovrebbe essere ovunque pane quotidiano. (g. bar.)