Che brutta cosa il medico che visita senza un sorriso

Invio una delle probabilmente numerose e certamente indifferenti lettere che denunciano la scarsa educazione di alcuni medici condotti verso i pazienti. Sappiamo che la loro attività è ormai perlopiù ridotta a compilare ricette ed impegnative e forse questo è offensivo verso la loro preparazione medica ma non credo sia colpa del paziente. Mi è capitato qualche giorno fa di avere bisogno di un paio di ricette. Una decina di minuti, poco più, dal medico che mi ritrovo ad avere a causa di sostituzioni varie. Non ha mai alzato lo sguardo, non ha sorriso, penso di essere un fantasma di passaggio per quel signore. Sintesi: l'ho trovato squallido.