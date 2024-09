Cascina isolata Grazie al Comune per l’aiuto fornito

Sono un’allieva del 2° anno dell’Istituto alberghiero di Gardone Riviera. Le scrivo a nome del mio papà Massimo, piccolo allevatore con cascina nei boschi della frazione Costa di Gargnano.



I recenti nubifragi hanno causato frane e smottamenti sul tratturo che ci conduce, dopo 4 km, al paese per cui, con altre famiglie, siamo stati completamente isolati.



A parte i dovuti ringraziamenti, il mio papà si sente in dovere di segnalare la sollecitudine, la competenza, la disponibilità del nostro sindaco e di tutti e desidera sottolineare tutti i componenti del Comune. Era molto preoccupato per il foraggio dei suoi 8 bovini, 2 cavalli, ebbene il signor sindaco l’ha già risolto: è previsto l’intervento di un elicottero per rimediare al problema. Inoltre ha messo subito a disposizione un alloggio in Gargnano stesso, utilissimo, perché facilita il raggiungimento della mia scuola.

Elisa Morandini



Cara Elisa,



tra tante lamentele che ogni giorno arrivano in redazione, una «buona notizia» vale per noi come il foraggio in cascina per i vostri otto bovini. Bravo dunque a quel sindaco e ai componenti del Comune. E ci saluti suo padre. Il suo restare saldo di fronte agli inconvenienti della natura siamo certi sia più lieve, potendo contare su una figlia che gli fa da ufficio stampa in modo tanto efficace. (g. bar.)