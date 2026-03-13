Casa nel bosco. Vogliamo capire o solo accusare?

L’indignazione di molti italiani per l’assurdo, disumano e vendicativo trattamento subito dalla famiglia nel bosco è ai massimi livelli. Si tratta di cose intollerabili, per le quali credo che l’Italia stia acquistando una «fama» internazionale, anzi mondiale. Non so se in altri Paesi al mondo cose di questo tipo possano capitare. Sono inorridito. È assolutamente ridicolo e pura follia pensare che, una volta ottenuto il parere «illuminato» di uno psicologo (?), la separazione coatta e violenta di bambini in tenera età sottratti a genitori ritenuti problematici possa sempre e comunque tradursi in un automatico beneficio per i bambini posti sotto sequestro. Credo invece che le famiglie vadano aiutate e seguite piuttosto che pedestremente e sbrigativamente smembrate. La separazione dei bambini dai genitori deve essere considerata come una «extrema ratio» in casi del tutto eccezionali. Tutti noi, come specie animale, siamo naturalmente «psicologi di noi stessi» a livello elementare e ciò ci basta e ci avanza per comprendere che rapire i bambini alla famiglia non è poi così salutare per il loro equilibrio psichico. Allontanare i cuccioli dalla mamma difficilmente li rende più felici. Non ci vengano dunque a raccontare che sottrarre bambini in tenera età agli affetti familiari è per loro un toccasana, specialmente se, come nel caso in questione, in famiglia regnava una perfetta armonia, ora ridotta in frantumi. I bambini erano visibilmente felici, fino a quando non sono brutalmente intervenuti i giudici, che, in veste di castigamatti, hanno provveduto a punire come si deve, torturandoli fino a piegarli all’obbedienza, questi strani e testardi genitori dalle bizzarre e anomale, innocue ma inutili, ideologie «silvestri».

Salò

Scrivo con profonda indignazione per quanto sta accadendo alla famiglia della cosiddetta «Casa nel bosco», una vicenda che molti cittadini faticano sempre più a comprendere. Parliamo di due genitori e di tre bambini che hanno scelto uno stile di vita semplice, nel rispetto della natura e del pianeta. In una società che continua a inquinare, a produrre quantità enormi di rifiuti e a consumare senza misura, dovrebbe far riflettere - e forse anche essere ammirato - l’esempio di chi cerca di vivere in maggiore armonia con l’ambiente. Eppure proprio su questa famiglia continuano ad abbattersi provvedimenti sempre più duri. Le ultime notizie parlano del trasferimento dei tre bambini in un’altra casa famiglia e dell’allontanamento della madre da loro. Nel frattempo il padre è stato sottoposto alla valutazione di specialisti chiamati a stabilire se sia in grado di fare il padre. Tutto questo appare difficile da comprendere. Mentre la nostra società continua a danneggiare il pianeta in cui viviamo, chi prova a insegnare ai propri figli il rispetto per la natura sembra essere trattato quasi come un problema. Separare una famiglia dovrebbe essere sempre l’ultima soluzione possibile. Qui invece si ha l’impressione che si continui ad aumentare la distanza tra genitori e figli, con conseguenze che ricadono prima di tutto sui bambini. Mi auguro che chi ha la responsabilità di queste decisioni rifletta con coscienza e umanità, ricordando che al centro di questa vicenda non ci sono pratiche o procedure, ma tre bambini e il loro diritto di crescere accanto ai propri genitori. Con preoccupazione e coscienza civile.