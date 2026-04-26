Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore

Casa del bottone, brescianità doc. Che bella sorpresa

Lettere al direttore
Lettere al direttore
AA

Scrivo per manifestare lo stupore che ho provato entrando, in un negozio storico di Brescia, in via Battaglie n.8, nello specifico «Casa del bottone», dove ho trovato un ambiente fatto di brescianità, competenza, professionalità e gentilezza ormai desuete. Ecco perché mi sento di dover condividere queste nicchie di valori difficili da trovare, in questo mondo ormai impersonale, dove il contatto umano diventa una cosa di cui stupirsi.

Achille Donini

Bagnolo Mella

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario