Casa del bottone, brescianità doc. Che bella sorpresa

Scrivo per manifestare lo stupore che ho provato entrando, in un negozio storico di Brescia, in via Battaglie n.8, nello specifico «Casa del bottone», dove ho trovato un ambiente fatto di brescianità, competenza, professionalità e gentilezza ormai desuete. Ecco perché mi sento di dover condividere queste nicchie di valori difficili da trovare, in questo mondo ormai impersonale, dove il contatto umano diventa una cosa di cui stupirsi.

Achille Donini

Bagnolo Mella