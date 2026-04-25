Caro il mio GdB, ho pianto tanto. Ma per la felicità

Caro GdB, da pluridecennale abbonata, ti dico che il tuo lavoro (la divulgazione) lo fai benissimo. Due giorni dopo la pubblicazione della mia lettera, il 15 aprile, è venuta nella «Casa» dove siamo ospiti, il direttore dott.ssa Stefania Mosconi con magnifico omaggio floreale per augurarci «buon anniversario». Si sono uniti il responsabile e le operatrici della struttura. Tutte queste persone fanno il loro lavoro con disponibilità senza limiti, sempre sorridenti e, ti assicuro, è la verità. Si sono uniti anche Claudia e Adriano, che è restrittivo chiamare «amici»: loro ci sono e basta. Per chiudere, ancora una volta io ho pianto di felicità. Grazie davvero.

Annamaria Borghetti

Brescia