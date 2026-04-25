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Lettere al direttore

Caro il mio GdB, ho pianto tanto. Ma per la felicità

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Caro GdB, da pluridecennale abbonata, ti dico che il tuo lavoro (la divulgazione) lo fai benissimo. Due giorni dopo la pubblicazione della mia lettera, il 15 aprile, è venuta nella «Casa» dove siamo ospiti, il direttore dott.ssa Stefania Mosconi con magnifico omaggio floreale per augurarci «buon anniversario». Si sono uniti il responsabile e le operatrici della struttura. Tutte queste persone fanno il loro lavoro con disponibilità senza limiti, sempre sorridenti e, ti assicuro, è la verità. Si sono uniti anche Claudia e Adriano, che è restrittivo chiamare «amici»: loro ci sono e basta. Per chiudere, ancora una volta io ho pianto di felicità. Grazie davvero.

Annamaria Borghetti

Brescia

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