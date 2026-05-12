Caro governo, punisci duramente chi fa uso di droga

Vorrei democraticamente contribuire al dibattito politico fornendo un mio suggerimento al Governo di questo Paese, che alla fine non è molto peggio di altri. Caro Governo, finora hai fatto fiasco, a quel che si dice. Concediti una prova di appello. Fai una cosa buona e giusta, che può avere importanti ripercussioni positive a livello sociale. La droga sta progressivamente dilaniando il nostro tessuto sociale, la criminalità può operare totalmente indisturbata e incontrastata, perché impugna il coltello dalla parte del manico. Qualcosa però si può fare. Il mercato della droga è in continua e inarrestabile espansione. È evidente che la richiesta della droga lo alimenta. Perseguire gli spacciatori non ha prodotto il benché minimo risultato. Il problema è stato affrontato partendo dalla parte sbagliata. Non potendo bloccare i fornitori, si possono solo sanzionare i consumatori. Si coglie in flagranza Tizio che consegna la droga a Caio. Benissimo: Tizio e Caio vengono multati. Non serve alcun complicato processo, come non serve un processo per una multa per divieto di sosta. Tizio e Caio sono colti sul fatto dalle Forze dell’ordine: non servono altre testimonianze, né laboriosissimi processi, né reclusione. Entrambi sono sanzionati con una congrua multa, qualche migliaio di euro: giudizio e condanna per direttissima. È insensato partire dallo spaccio, bisogna fermare il consumo. La legge del mercato ci dice che, in mancanza di richiesta, si blocca anche l’offerta. Perché voler ignorare questo semplice concetto?

Omar Valentini

Salò