Carissima Renata, non dimentico le tue dolci lettere
Lettere al direttore
AA
Sono una donna anziana (83 anni). Colgo l’occasione per non dimenticare la signora Renata Mucci che per lunghi anni ha scritto dolci lettere sul Giornale di Brescia. Era un grande piacere leggere e rileggere i pensieri importanti che ci trasmetteva. Grazie!Margherita
Cara Margherita, alla fine dei conti questa pagina delle lettere - e, in senso lato, l’intero giornale - è una comunità. Una famiglia, oseremmo scrivere, nella quale conservare memoria è esercizio prezioso. Grazie perciò lo diciamo noi, per averci rammentato Renata, che con la sua rubrica «Bloc Notes» si è fatta apprezzare «per la finezza degli argomenti e la dolce malinconia dei ricordi». Una malinconia che ci accompagna tuttora, abbinata però alla dolcezza di sapere che per la nostra «famiglia» rimane viva. (g. bar.)
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato