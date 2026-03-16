Busta riconsegnata. Piccoli gesti salvano il mondo

Grazie di cuore a te che hai trovato la mia busta contenente documenti essenziali smarrita in via San Faustino martedì 10 marzo e consegnata al Commissariato di Polizia del Carmine che mi ha prontamente avvertita. In un momento in cui ero molto preoccupata, il tuo atto di onestà mi ha restituito serenità. Anche se rimani anonimo, sappi che il tuo gesto è davvero apprezzato; ti sarò riconoscente per sempre.

Brescia