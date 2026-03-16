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Lettere al direttore

Busta riconsegnata. Piccoli gesti salvano il mondo

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Grazie di cuore a te che hai trovato la mia busta contenente documenti essenziali smarrita in via San Faustino martedì 10 marzo e consegnata al Commissariato di Polizia del Carmine che mi ha prontamente avvertita. In un momento in cui ero molto preoccupata, il tuo atto di onestà mi ha restituito serenità. Anche se rimani anonimo, sappi che il tuo gesto è davvero apprezzato; ti sarò riconoscente per sempre.

Laura Passarella
Brescia

Cara Laura, pochi sentimenti ci commuovono, la riconoscenza è uno di questi. Lo confessiamo senza infingimenti: ne abbiamo quasi un culto, considerandola l’antidoto naturale al comportamento che invece avvelena i pozzi dei buoni rapporti, cioè l’ingratitudine del giorno dopo. Ecco perché, quando la riscontriamo, proviamo un piacere profondo, come se la speranza in un mondo migliore si concretizzasse, diventando palese e presentandosi all’uscio della nostra porta, proprio in quel momento. Tutto ciò per dire che a quell’anonimo saremo sempre grati, anche noi, traendone una lezione, portandolo ad esempio. (g. bar.)

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