Belli i presepi, ma l’anno venturo via le barriere

Quando si è sani alcune cose non le cogli, ma quando accompagni un disabile in carrozzina incontri tanti ostacoli. Mi è capitato di portare mia mamma in carrozzina, 81 anni, a vedere i presepi nel Duomo vecchio. Purtroppo per colpa delle barriere architettoniche non sono riuscito a far vedere da vicino i presepi. Delusione non per me, ma per mia mamma, spero che per l’anno prossimo si possa provvedere a risolvere il problema, magari con strutture che possano esser smontate.