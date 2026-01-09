Belli i presepi, ma l’anno venturo via le barriere
Lettere al direttore
Quando si è sani alcune cose non le cogli, ma quando accompagni un disabile in carrozzina incontri tanti ostacoli. Mi è capitato di portare mia mamma in carrozzina, 81 anni, a vedere i presepi nel Duomo vecchio. Purtroppo per colpa delle barriere architettoniche non sono riuscito a far vedere da vicino i presepi. Delusione non per me, ma per mia mamma, spero che per l’anno prossimo si possa provvedere a risolvere il problema, magari con strutture che possano esser smontate.Fabio
Caro Fabio, la sua premessa merita di esser scolpita sui frontoni delle porte: «Quando si è sani alcune cose non le cogli». Vale per il peso delle malattie e pure per le barriere che ostacolano chi è disabile. Ci spiace dunque per la sua delusione, certi che l’anno prossimo chi organizza la bella rassegna trovi il modo di rimediare. (g. bar.)
