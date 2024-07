Battaglia vinta C’è un liceo per mio figlio

Sono la mamma del ragazzo del 2009 che non riusciva a trovare una scuola statale per cambiare indirizzo scolastico, vi avevo scritto settimana scorsa e la lettera è stata pubblicata sabato scorso. Volevo aggiornarvi che il 17 luglio mi è arrivata la mail dal liceo artistico Olivieri che avevano trovato un posto in prima per il mio ragazzo ripetente. Sono molto contenta e vi ringrazio della vostra attenzione. Questa è una battaglia da combattere, ne sono convinta.

Lettera firmata



Cara signora,



contenti siamo anche noi, che ci mettiamo nei panni suoi e della sua famiglia, immaginando il sospiro di sollievo che avete tratto. Un ringraziamento speciale, abbinato a un pubblico elogio, pure per dirigenti e docenti del liceo Olivieri, che hanno dato disponibilità, dimostrando attenzione alle persone. In mezzo a tante ombre e a venti di tramontana che soffiano impietosi, una buona notizia offre sollievo e fa guardare con fiducia al futuro. Ne avevamo bisogno. (g. bar.)