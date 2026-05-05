«Auguri vècio». Sono ottantuno ma non si direbbe

Auguri «vècio», sono ottantuno / Sai che non lo direbbe mai nessuno?! /Senza affanno fai le scale / vendi più di un nazionale / Mantener la tiratura / è uno sforzo da paura / e tu spingi alla panca / sollevando carta bianca / trasformando con dovizia / ogni muscolo in notizia / La tua informazione di massa / solo magra niente grassa / Mille passi really good / per comprare un superfood / esercizio conveniente / che fa bene a corpo e mente / Con rispetto per il rivale / tu per Brescia sei «Il giornale»! / Buon compleanno GdB, il mio regalo eccolo qui!

Andrea Stanga

Montirone