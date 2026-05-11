«Attenti ai ragazzi». Le rassicurazioni del Cfp Zanardelli

Apprendiamo con interesse e attenzione quanto riportato nella lettera pubblicata il 7 maggio sul giornale a firma Guido Arfini. I nostri allievi e le nostre allieve sono il cuore del lavoro del nostro Ente, e questo lo testimonia la scelta di migliaia di ragazze e ragazzi su tutta la Provincia, compresa anche quella fatta dal figlio del sig. Arfini, che scelgono le nostre sedi per la propria formazione e il proprio futuro. La nostra equipe, composta da docenti formatori, tutor di classe, coordinatori didattici e responsabile di sede, ogni giorno collabora al fine di individuare da un lato le migliori strategie per sostenere ogni allievo in difficoltà, dall’altro i canali di comunicazione con le famiglie, che sono parte integrante e necessaria al raggiungimento dell’obiettivo, quale è la formazione della società di domani. Il nostro Ente ha sempre dimostrato apertura al dialogo, anche nelle situazioni complesse, fornendo supporti, quali lo sportello d’ascolto, lo sportello orientamento e attività collaterali alla didattica pura, per far emergere le attitudini delle allieve/degli allievi. L’equipe di professionisti supporta le ragazze e i ragazzi del nostro ente in tutte le fasi della vita scolastica, dalla formazione in aula all’alternanza scuola lavoro, dagli incontri con le aziende del territorio ai progetti extrascolastici, fino anche alla gestione di eventuale ri-orientamento, al fine di valorizzare le peculiarità emerse e le aspirazioni espresse da ogni discente, che nella crescita possono evolvere e mutare. Anche il rispetto delle regole entra in gioco in questo complesso sistema di attività e relazioni, al fine di supportare il processo di crescita e di consapevolezza. Accogliamo la sua preoccupazione, consapevoli che la criticità segnalata è in già in capo alla sede di riferimento che ha attivato gli strumenti richiamati, soprattutto in merito al rapporto con l’allievo e con la famiglia, come lo è sempre stato sin dall’inizio del percorso all’interno del nostro Ente. La collaborazione fattiva con la famiglia, siamo certi, porterà al miglior esito per il futuro dell’allievo.

Direzione Cfp G. Zanardelli

Brescia