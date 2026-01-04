Attacco al presepe Noi invece lo difendiamo

La consapevolezza culturale e politica matura con ritmi misteriosi: nelle ultime ore, l’attacco al presepe della Loggia sembra aver scosso qualche animo rispetto al problema della (in)compatibilità dell’Islam con la civiltà cristiana dell’Occidente. Alla buon’ora! L’Associazione culturale «Vincenzo Gioberti» è addolorata per questo episodio, ma non sorpresa; non ci troviamo difronte a un caso isolato. Non più tardi di tre settimane fa, nella sera di venerdì 28 novembre, il nostro Consiglio direttivo si radunava in via Camozzi con un gruppo di residenti e con alcuni illustri politici leghisti, convenuti da fuori città, per manifestare preoccupazione e dissenso per il trasferimento della nuova moschea in quella zona. Durante quell’incontro, ebbi l’occasione di ricordare che Islam significa «sottomissione» e che il fine ultimo dei suoi adepti è costituire, per mezzo della guerra santa (jihad), la «casa della sottomissione» (dar al-islam), ovvero uno spazio di potere su cui è applicata la sharìa – quella legge barbara e fondamentalista di cui tutti conosciamo gli orrori, almeno per sentito dire. In altre parole, l’attacco di chi distrugge i simboli concreti e pubblici della fede cristiana urlando slogan terroristici è organico a quella visione del mondo, non un’eccezione. Molti di quelli che oggi si sdegnano e denunciano il pericolo islamico avrebbero potuto attivarsi sul campo già da fine novembre, anziché preferire la comodità dei social, dove non fa freddo e non serve la protezione le forze dell’Ordine se protesti. Altri, invece, non hanno perso neanche stavolta l’occasione... di perdere un’occasione, e hanno taciuto – a partire dal clero bresciano; dalla sezione cittadina della Lega, il cui segretario da settimane tiene in calda una porchetta per una sua originale «manifestazione» antislamica, che mai si farà, e intanto raccoglie le firme per Zaia gran visir del Settentrione; o dal segretario provinciale della Lega, che nella sera di venerdì 28 ha mancato l’appuntamento con il vicesegretario federale Silvia Sardone, con l’on. Tovaglieri e, ben più grave, con i cittadini! Davvero sono grandi i misteri della consapevolezza politica. L’Associazione Gioberti e pochi altri volenterosi, intanto, continuano a vigilare e presidiare, ad abitare e difendere: non ci schiereremo con i complici già sottomessi o con i rassegnati; non ci lasceremo sottomettere senza resistere; difenderemo a fronte alta la civiltà del presepe.

Presidente Associazione culturale Vincenzo Gioberti