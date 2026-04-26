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Lettere al direttore

Amo gli animali ma i cani liberi non vanno bene

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Con tutto l’amore che possiamo avere per gli animali, credo fermamente che il legislatore debba intervenire, e in maniera molto punitiva, contro coloro che, da proprietari di cani spesso di grossa taglia, incuranti e sprezzanti del pericolo che possono creare le loro care bestiole, ebbene non se ne curano, li mollano magari liberi e senza museruola (obbligatoria per legge!) e mettono a repentaglio addirittura la vita degli esseri umani, magari per sbaglio capitati nella loro orbita. Empatia, questa sconosciuta...

Lettera firmata

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