Altro che padroni. Se sono i cani a comandarci

Era da tempo che maturavo questa mia canina riflessione e l’input di scrivere me lo ha dato la lettera del signor Gianantonio Borghesani. Mi presento: sono un cane. Non uno di quelli famosi, come Rintintin, Lassie, Rex e tanto meno un agente assicurativo. Sono un semplice cane da compagnia ma quando sento il mio padrone dire «porto fuori il cane» mi viene da ridere perché alla fin fine sono io che porto lui in giro. Quando mi fermo a fiutare lui pure deve fermarsi anche se a volte vengo strattonato perché mi soffermo qualche secondo in più. Questo rito si ripete almeno due volte al giorno e per me è un piacere vedere come gestisco la situazione. Avere un collare non significa essere sottomesso soprattutto se dall’altra parte del guinzaglio c’è un padrone che non si accorge che lo stia prendendo in giro. Per non parlare poi di altre sfumature che si presentano in queste nostre (mie) gite. Pipì e bisognini necessari e lui (quasi sempre) pronto ai miei servigi a porre rimedio al guaio. Mi fermo e lui, il «padrone» si ferma; riparto e lui mi segue e questo tira e molla per tutta la durata della gitarella. Un vero spasso. Poveraccio il mio padrone. La sua giornata lavorativa non finisce finché non mi porta «fuori». A casa mi aspetta la «padrona» e mi accoglie con un «amore vieni dalla mamma». Ma come? Se ben ricordo mia mamma aveva sei mammelle, quattro zampe e una bella coda. Qui, in lei, non vedo nulla di tutto questo. Mamma in che senso? La mamma del pulcino è la chioccia, dell’agnello è la pecora e tutta una sfilza di paragoni. Io sono un cane e questa persona che si definisce «mamma» alla fin fine a quale razza appartiene? I figli di questa persona come si potranno definire? Miei fratelli? Maddaiii?! Sottoscrivo la frase del signor Borghesani: il cane è indubbiamente un animale intelligente, ma l’uomo dovrebbe esserlo di più. Un festoso latrato a tutti.

Graziano Drera