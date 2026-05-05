Albo Compostatori. Scusate il disagio, vi spieghiamo tutto

In riferimento alla lettera pubblicata il 22 aprile, relativa alle difficoltà riscontrate da un cittadino nell’iscrizione all’Albo dei Compostatori e, più in generale, al funzionamento dei servizi legati al compostaggio domestico, desideriamo ringraziare il lettore per la segnalazione, che rappresenta per noi un contributo prezioso per migliorare. Ci scusiamo per il disagio riscontrato: il malfunzionamento segnalato nella sezione dedicata dell’app è stato causato da un aggiornamento non comunicato tempestivamente agli utenti. Il problema è stato nel frattempo risolto e, effettuando l’aggiornamento dell’applicazione, il modulo per l’iscrizione al compostaggio è ora correttamente visibile e utilizzabile. Cogliamo l’occasione per ricordare in modo semplice come funziona il percorso di adesione al compostaggio domestico, una pratica che consente di ridurre alla fonte la quantità di verde e organico da smaltire e di trasformare parte degli scarti in compost per il proprio giardino. I cittadini interessati, possono ritirare gratuitamente una compostiera in comodato d’uso prenotando un appuntamento presso l’Infopoint di Aprica di via Codignole attraverso il portale dedicato (appuntamenti.a2a.eu) o il numero verde 800-437678. Una volta avviata o anche già praticata l’attività, è necessario iscriversi all’Albo dei Compostatori Digitale attraverso l’app PULIamo, accedendo alla sezione «Compostaggio domestico» e compilando il relativo modulo. Dopo l’invio, l’utente riceve una comunicazione via e-mail con l’esito della richiesta. L’iscrizione all’Albo rappresenta il passaggio indispensabile per poter beneficiare delle agevolazioni sulla Tari, secondo modalità decise dall’Amministrazione comunale. Rinnoviamo il nostro ringraziamento per lo spirito costruttivo della segnalazione, assicurando il massimo impegno per migliorare continuamente la qualità del servizio.

Ufficio stampa A2A