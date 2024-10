Adunata Alpini Quale valore ha (e come rivederla)

Grazie per le belle riprese che Giornale di Brescia e Teletutto ci hanno regalato, grazie per avere permesso a chi fisicamente non poteva, di essere presente alla sfilata degli Alpini, ed essere accanto a loro.



Grazie a voi ed a tutti i collaboratori che hanno realizzato e ci hanno regalato questo momento di gioiosa partecipazione.

Gianantonio Borghesini



Caro Gianantonio,



ogni giorno ci sforziamo di pubblicare in prima pagina almeno una buona notizia, ieri l’altro di buone notizie ne avevamo a migliaia: una per ciascun partecipante alla sfilata. Perché al di là del folclore e della festa ad esso collegata, ciò che rappresentano oggi gli Alpini è un cambio di paradigma, cioè l’idea che la propria terra sia difesa non ricorrendo esclusivamente alle armi – «extrema ratio», soluzione ultima, a cui si ricorre quando non vi siano altre vie d'uscita – bensì prendendosene cura, aiutando gli altri, mettendosi al servizio. Valori universali, incarnati negli Alpini e in tantissimi altri cittadini che quotidianamente portano esempio e testimonianza. (g. bar.)



P.S. Chi si fosse perso la festa e/o volesse riguardarsela, ricordiamo che può farlo sul sito web di TeleTutto, nella sezione eventi speciali di«TT Play».